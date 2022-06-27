AK Partili Zengin, Balkan derneklerinin temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Balkan coğrafyasındaki ülkelerin tamamıyla en iyi ilişkisi olan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Böyle olduğu için de yine orada bir denge unsuru oluşturmuştur." dedi.

Zengin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileriyle buluştuğu toplantıda, Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarını dinlemek istediklerini, programı da "Bursa'da Zamanın Sesleri" olarak isimlendirdiklerini söyledi.

Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp doğumlu olduğunu anımsatan Zengin, "Bir röportajında, 'Üsküp'te doğmasaydım Bursa'da doğmak isterdim' der. Aslında Türkler o coğrafyadan geri gelirken aynen suyun medcezir yapması gibi geri gelmiştir ama tuzu orada kalmıştır. Su çekilmiştir ama tadı tuzu orada kalmıştır." ifadesini kullandı.

Zengin, Balkan göçünün, diğer göçlerden daha farklı olduğuna işaret ederek, "Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımında nüfusumuz 13 milyon, Balkan göçünde hayatını kaybeden insan sayısı 5 milyondur. Yani kıyasladığımız zaman aslında nüfusumuzun neredeyse yarısını kaybederek yapılan bir göçtür. O günkü şartlarda 'göç' dediğimiz şey, bir günlük hadise değil, bizim ailemizin Tokat'a gelmesi 10 yıl sürmüştür." diye konuştu.

" Balkanlar'daki Osmanlı eserleri ihya edildi"

Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan coğrafyasına ayrı bir önem verdiğini, AK Parti döneminde Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin ihya edilmeye başlandığını anlattı. Zengin, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki ev, babasına ait ev, bunların hepsi yeniden restore edildi. Bizim için değeri olan her bir eserin tekrar ihyası için AK Parti özel bir gayret sarf etti. O coğrafyadaki ülkelerin tamamıyla en iyi ilişkisi olan ülkedir, Türkiye Cumhuriyeti. Böyle olduğu için de yine orada bir denge unsuru oluşturmuştur. Güçlü bir Türkiye, bölgedeki tüm ülkeler için, tırnak içinde, onların bir tür garantörü gibi telakki edebiliriz. Pandemi döneminde Makedonya'ya gitmiştik. O dönem hem aşıyla alakalı bir sıkıntı vardı hem de sağlık kitlerinin bulunmasıyla alakalı ciddi bir sıkıntı vardı. Malum Avrupa'nın göbeğinde ülkeler, Makedonya da onlardan bir tanesi. Bu büyük gördükleri ülkelerden en ufak bir yardım olmazken Türkiye hiçbir ücret almadan aşı konusunda destek verdi, maske gönderdi. Makedonya Cumhurbaşkanı şunu söylemişti, 'ülkelerin hem büyüklüğünü hem de gerçek dostluğunu zor zamanda görüyorsunuz'. O coğrafyada Müslümanlar farklı dinlerden insanlarla yan yana yaşıyorlar. Nasıl o zaman Osmanlı'nın bir garantörlüğü varsa herkesin hakkını korumuşsa, bugün de tüm bunların yaşanmasıyla alakalı büyük bir gayret gösteriliyor."

Zengin, Türkiye'nin Balkan coğrafyasında sadece eserleri onarmadığını, kurumlarıyla da insanların hayatına dokunan işler yapıldığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da birer konuşma yaptığı toplantının ardından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine giden Zengin burada dua etti, Osman Gazi Türbesi önündeki sancak nöbeti değişimini izledi.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Zengin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile de görüştü.