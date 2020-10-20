AK Parti'li Zengin'den, Diyarbakır annelerine hakaret eden HDP'li Tosun'a kınama - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine tepki gösterdi. Zengin, "Annelere yönelik içerisinde hiç merhamet olmayan sevgi olmayan bu ifadeleri kınıyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden partisinin İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümüne üzüldüklerini söyledi. Zengin, "Hakikaten bütün arkadaşlarımız çok üzüldü. Çok genç bir arkadaşımızdı. Demokrasi için çok şey yaptığını düşünüyorum. Kendisi iyi bir düşünce adamıydı. Kitaplarına bakınca çok hüzünlü bir hayatı olduğunu gördüm. Perşembe günü cenaze töreni var. AK Parti olarak tam kadro orada olacağız" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ZAMANDA, ÖNEMLİ BİR ZİYARET'Zengin, Ermenistan 'ın Azerbaycan 'a saldırısı ile başlayan gelişmelere ilişkin ise, "Bugün bizim için önemli bir gün. Meclis Başkanımız Azerbaycan Meclisi'nde bir konuşma yaptı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 'den de arkadaşlar katıldı. Önemli bir zamanda önemli bir ziyaret. Bu çok önemli. Bütün dünyaya önemli bir çağrıda bulunuyoruz. TBMM dünyaya insanlığı hatırlatmak için Azerbaycan'a gitti. Sulh varken, karşılıklı olarak ateşkes varken yapılan saldırılar konusunda, dünyayı adaletli olmaya davet etti Meclis Başkanımız. Bugün de yine Meclis Başkanımız Gence'de incelemelerde bulundu" diye konuştu.'BU ÜSLUBU KINIYORUM'AK Partili Zengin, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretinin hatırlatılması üzerine Zengin, şunları kaydetti: "İşitmeye alışkın olduğumuz ifadeler, HDP'nin tavrı açısından baktığımız zaman. HDP'nin yaklaşımı oradaki anneleri yok sayma üzerineydi. Bu üslubu kınıyorum. Bundan öte suç teşkil eden ifadeler var. Kendisiyle alakalı savcılık soruşturma başlattı. Annelere yönelik içerisinde hiç merhamet olmayan sevgi olmayan bu ifadeleri kınıyorum."Zengin, eski HDP milletvekili Altan Tan 'ın, "HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yapılan bu açıklamayı Türkiye için faydalı buluyorum. Bu tartışmalar bizim tezleri doğruluyor. HDP hendek olaylarında terörden vazgeçmediğini gösteriyor. Bu tartışmaları Türkiye için faydalı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Zengin ayrıca, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.