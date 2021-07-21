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AK Parti'li Zengin'den OHAL yetkilerinin uzatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti'li Zengin'den OHAL yetkilerinin uzatılmasına ilişkin açıklama

21.07.2021 13:31
AK Parti'li Zengin'den OHAL yetkilerinin uzatılmasına ilişkin açıklama, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, OHAL dönemi yetkilerini 2024 Temmuz'una kadar uzatan torba yasanın meclisten geçmesine ilişkin, "Dürüstçe ifade etmek isterim ki; MYK'da bu konuyla alakalı uzun bir tartışma yaptık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, OHAL dönemi yetkilerini 2024 Temmuz'una kadar uzatan torba yasanın meclisten geçmesine ilişkin, "Dürüstçe ifade etmek isterim ki; MYK'da bu konuyla alakalı uzun bir tartışma yaptık. Bu 3 yıllık sürenin uzamasının gerekli olup olmadığına dair MYK'da uzun bir tartışma yaptık. ve bu uzun tartışmadan sonra biraz evvel de ifade ettiğim gibi kendini bu kadar gizleyerek Türkiye'de ve dünyada son derece profesyonel bir örgütlenme ile kendini ortaya koyan bir terör örgütünün dava süreçleri ve onlarla alakalı hem yargılama sürecini hem de her geçen gün yeniden ortaya çıkan dip noktalarında hala var olan o nüvelerin daha net şekilde ortaya çıkabilmesi için bu olağanüstü sürecin bir süre daha gitmesinin Türkiye'nin demokrasisi için daha anlamlı olacağına karar verdik" dedi.

AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştıktan sonra sırasıyla Hür-Dava Partisi (HÜDAPAR), Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaştı. AK Parti heyeti adına Zengin, HÜDAPAR ile yapılan görüşmede HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir'in ve partililerin bayramını kutladı. Demir de AK Parti'li Zengin ve tüm partililerin bayramını kutlayarak, "Önümüzdeki süreçte malum Türkiye'deki siyasetin çok sıcak bir döneme girdiği dönem olacaktır görüldüğü kadarıyla. Gerçekten çok fazla çözüm bekleyen sorunu da; bu bayram vesilesiyle ifade etmekte fayda var. AK Parti iktidar partisi olması hasebiyle bunlara size söylemenin daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye normalleşemedi. Bir türlü olağan bir sürece giremedik. Malum daha yeni olarak meclisten olağanüstü bazı uygulamaların 3 yıl daha uzatılması gibi yasa geçti" dedi.

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 3 yıl daha uzatılması kararıyla ilgili olarak Zengin ise şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaset yaparken muhalefetle iktidar arasında çatışmanın dozunun, dilinin fevkalade önemli olduğunun kanaatindeyim. Bu çatışma çok tabidir. Muhalefetin özünde itiraz var. Yani itiraz olmadan muhalefetin olması mümkün değil. Ben zaten hayatın itirazla şekillendiğine inananlardanım. Hatta imanın özünün itiraz olduğuna inananlardanım. Fakat bu muhalefet etme şeklinin dozu gerçekten çok önemli. Muhalefet ederken aslında yapıcı olmak mümkün. Bu manada iktidarın sorumluluğu kadar ben muhalefetin de eş değer bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum; Türkiye'nin geleceği açısından. 15 Temmuz tarifi zor bir süreçti Türkiye için. Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından baktığımızda çok önemli bir gün. 15 Temmuz'la alakalı bizi oraya getiren süreç 15 Temmuz'u yapanlar, darbe girişiminde bulunanlar 40 yıl geriye giden bir çalışmayla bugünlere gelmişler. Yani bir gizlilik içerisinde. Biz MYK'da dürüstçe ifade etmek isterim ki; MYK'da bu konuyla alakalı uzun bir tartışma yaptık. Bu 3 yıllık sürenin uzamasının gerekli olup olmadığına dair MYK'da uzun bir tartışma yaptık. ve bu uzun tartışmadan sonra biraz evvel de ifade ettiğim gibi kendini bu kadar gizleyerek Türkiye'de ve dünyada son derece profesyonel bir örgütlenme ile kendini ortaya koyan bir terör örgütünün dava süreçleri ve onlarla alakalı hem yargılama sürecini hem de her geçen gün yeniden ortaya çıkan dip noktalarında hala var olan o nüvelerin daha net şekilde ortaya çıkabilmesi için bu olağanüstü sürecin bir süre daha gitmesinin Türkiye'nin demokrasisi için daha anlamlı olacağına karar verdik."

"15 Temmuz bir dönüm noktasıdır"

Türkiye'nin olağan bir süreçten geçmediğine dikkat çeken Zengin, "Türkiye son derece zor günlerden geçti. Bir dönüm noktasıdır, Türkiye tarihinde 15 Temmuz. İlk defa bir darbe girişimini kendi insanlarımız çıplak elleriyle durdurdular. Bundan sonraki süreçte bize düşen gizlenmiş olan o nüvelerin hiçbirisine müsaade etmemek ve her birini ortaya çıkarmak. ve devamında da onlarla alakalı soruşturma ve yargılama süreçlerini en olması gereken süreçte tamamlayabilmek" dedi.

"Eminim, orada direniş içerisinde olmayan ama farklı yerlerde evlatları zorla götürülen çokça insan var"

Diyarbakır Annelerini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ziyaret ettiklerini anımsatan Zengin, "Kadınlarımızın o direnişi, çocuklarına sahip çıkması; evlatlarının nereden nereye götürüldüğünün, 15 yaşının altında kaç tane çocuk var. 30'a yakın evladı var annelerin. Eminim orada direniş içerisinde olmayan ama farklı yerlerde evlatları zorla götürülen çokça insan var. Böyle baktığımız zaman özellikle annelerin, babaların o feryadını yakından görmek, onların arkasında durduğumuzu belirtmek yani sadece fiilen durmak değil; hem hukuken hem askeri olarak hem de İçişleri bakanlığımızın özel gayretleriyle bu takiplerin arkasında olduğumuzu ifade etmek önemliydi. Tekrardan biz de özellikle Diyarbakır Annelerinin bayramını tebrik ediyoruz" dedi. - ANKARA

AK Parti'li Zengin'den OHAL yetkilerinin uzatılmasına ilişkin açıklama

Merkez Yürütme Kurulu, Olağanüstü Hal, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Zengin'den OHAL yetkilerinin uzatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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