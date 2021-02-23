AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y.'nin Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

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