AK Parti'li Zengin: "Kurban Bayramı'na gelmeden Türkiye aşılamada düşündüğümüz seviyeye gelecek" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, "Çok büyük bir ihtimalle Kurban Bayramı'na gelmeden Türkiye'de aşılama düşündüğümüz seviyeye gelecek. Yani vatandaşımızın yüzde 50'lik bir kısmını aşılamış olacağız" dedi.

Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bayramlaşma görüşmelerinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek hazır bulundu. AK Parti heyeti, Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti ile bayramlaştı. DSP heyeti, aşı konusunda bir ihmal yaşandığı ve yerli aşı konusunda geç kalındığını söyledi. Zengin, bu iddialara karşılık şunları söyledi:

"Türkiye, kendi aşısını yapacak. Sağlık Bakanımızın hakkını teslim etmek istiyorum. Gece gündüz uyumadan, çok yoğun bir tempoda bir yılı aşkın bir zamandır çalışıyor. Muhtemeldir ki eylül ayı içerisinde Türkiye kendi aşısını üretmeyi başaracak. Şuanda çalışmalar hem Hacettepe Üniversitesinde hem de Erciyes Üniversitesinde devam ediyor. Bu konuyla ilgili sağlık mensuplarının gönlünün ferah olması lazım. Bilim heyeti, bu konuya zaten mümkün olan en bağımsız perspektif ile yaklaşarak konuyu değerlendiriyor. Çin aşısı ile ilgili Türkiye dahil 5 ülkeye lisans verildi üretimi ile alakalı. Ayrıca Rus aşısının da Türkiye'de üretimi ile alakalı bir aşamaya gelindi. Çok büyük bir ihtimalle Kurban Bayramına gelmeden Türkiye'de aşılama düşündüğümüz seviyeye gelecek. Yani vatandaşımızın yüzde 50'lik bir kısmını aşılamış olacağız. Zaten fiili olarak aşılarımız olduğu takdirde Türkiye'nin bu aşılama sürecini hayata geçirmesi çok kolay olacak. İnsanlarımızın ve sizlerin kalbini ferah tutmasını istiyorum." - ANKARA