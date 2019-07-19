AK Parti'li Zengin: Sistemin daha iyiye gitmesi ile alakalı dönüşümler olacaktır

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Devlet, muhtaç asker ailelerine 2 ayda bir 550 lira destek veriyor

Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?