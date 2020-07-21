AK Parti'li Zengin, 'sosyal medya' düzenlemesinin ayrıntıların açıkladı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile ilgili, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilcili açacak. Açmayanlara ilk aşamada 10 milyon para cezası verilecek. İkinci aşamada 30 günlük süre tanınacak, açılmazsa bu kez 30 milyon para cezası olacak" dedi.

'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklifte, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Partili vekiller ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül'ün imzası bulunuyor.

AK Partili Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, kamuoyunun ortak beklentilerini karşılayacak bir düzenleme olduğuna dikkat çekerek, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz. Bütün Türkiye'yi ilgilendirecek bir kanun düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. İçeriği itibari ile pek çok kişiyi ilgilendiren bir konu olduğunun farkındayız. Bu düzenlemeyi yaparken, birinci önceliğimiz özgürlükler, bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. İnanıyoruz hukukun olmadığı yerde, gerçek manada özgürlüklerin var olması mümkün değil. Bütün ülkeler sosyal medya ile ilgili bir arayış içeresinde. Bir hukuk arayışı içerisinde. Bizim beklediğimiz şey, uluslararası hukuktan çok ortak düzenlemeler var. Bütün dünyada uygulanan standartlar var. Sosyal medya, uluslararası hukukun gündemine girmedi. Türkiye'nin bu anlamda uluslararası hukukta yerleşik bir içtihate öncülük etmesini arzu ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ OLUŞTURULACAK, OLMAYANLARA PARA CEZASI VERİLECEK

AK Partili Zengin, düzenleme ile 'ağ sağlayıcı' tanımını getirdiklerini belirterek, temsilcilikleri yurt dışında bulunan sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de temsilcilik açmalarını zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Zengin, "Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara bazı yeni hukuki yükümlülükler öngörülmektedir. Bunlar, Türkiye'de en az bir temsilci belirleyip, bu kişinin iletişim bilgilerine internet sitesinin kolay erişilebilecek bir yerinde yer vermek, bu kişiyi kuruma bildirmek, eğer temsilci gerçek kişi ise temsilciyi Türk vatandaşları arasından belirlemek, zorunlu hale gelecek. Bu temsilcinin de aleni olarak ilan edilmesini getiriyoruz. Bu düzenlemenin en önemli amacı idari olarak, hukuki olarak ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmek. Temsilcilik ile ilgili 5 aşamalı bir yaptırım öngörüyoruz. Temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcılara, 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcılara, kurul tarafından 10 milyon idari para cezası verilecek. İkinci aşama olarak, temsilcilik açılması talebi yerine getirilmezse 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak. Üçüncü aşamaya geldiğimizde kendilerine kurum başkanlığı tarafından, sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme cezası getireceğiz. Bu da yerine getirilmezse kurum başkanlığı, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, yüzde 50 bant daralma, sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar. Eğer sosyal ağ sağlayıcı bu yaptırımın gereğini belirlerse para cezası 1/4 olarak tahsil edilecek ve reklam yasağı kalkacak" dedi.

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ

Zengin, kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saatlik bir sürenin tanınacağını, sosyal ağ sağlayıcılarının bu süreçte cevap vermemesi halinde de 5 milyon TL ceza öngördüklerini belirtti. Zengin, "Hukuka aykırılığı tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkan hak ihlalinde, içerik kaldırılmazsa bundan görülen zarar kendisinden tazmin edilmesi istenecek. Bundan sonra verilebilecek kararda, erişim engeli kararı ya da o içeriğin engellenmesi kararı da verilebilecek. İlgilinin talebiyle bazı internet siteleriyle isim eşleştirilmesi kaldırılacak" ifadesini kullandı.

SOSYAL AĞLARDA 'UNUTULMA HAKKI' OLACAK

2007'de yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydeden Zengin, başka düzenlemeler de yapacaklarını söyledi. Düzenleme ile sosyal ağlarda 'unutulma hakkı'nın getirileceğini anlatan Zengin, diğer değişiklikleri şöyle açıkladı:

"Yurt dışı hesaplardan paylaşımlar için tebligat yapılacak. Kendisine gönderilen erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması talepleri, bunların ne şekilde yerine getirildiği, yine kişilik haklarının ihlali ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular ile bunların ne şekilde karara bağlandığı konularında istatistiki veriler içeren 6 aylık Türkçe raporlar hazırlayıp, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirmek ve internet sitesinde yayınlamak zorunlu hale getirilecek. Türkiye'deki kullanıcıların verileri Türkiye'de barındırılacak. İstatistiki veriler içeren 6 aylık Türkçe raporlar hazırlayıp, kuruma bildirme ve internet sitesinde yayınlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına, 10 milyon TL tutarında idari para cezası verilecek."

Zengin, teklifin Meclis'te görüşme takvimine ilişkin olarak da en kısa zamanda yasalaştırmayı planladıklarını kaydetti.