Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Zeybekci'den "İzmir'de Destanlar Yazacağız" Açıklaması

AK Parti'li Zeybekci'den "İzmir'de Destanlar Yazacağız" Açıklaması

30 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak, kavgamız da olmayacak.

AK Parti'li Zeybekci'den
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak, kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız." dedi.

Seçim çalışması kapsamında Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Zeybekci, İzmir adaylığını hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarını rakiplerinin hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Zeybekci, "Onların İzmir'de yaptıkları en güzel şey bahane üretmek." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 16 yılda 4 kat büyüdüğüne işaret eden Zeybekci, "İzmir'i tekrardan Anadolu'nun merkezi haline getireceğiz. Bugüne kadar AK Parti olarak çok destan yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak,
kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız." şeklinde konuştu.

İzmir'de kapı kapı dolaşacaklarını belirten Zeybekci, insanların gönüllerini kazanmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Ödemiş, belediye başkan adayı, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 21:05:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Zeybekci'den "İzmir'de Destanlar Yazacağız" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]