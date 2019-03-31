Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Zeybekci Oyunu Kullandı

AK Parti'li Zeybekci Oyunu Kullandı

23 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır.

AK Parti'li Zeybekci Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır." dedi.

Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'na geldi. Zeybekci'ye AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, dört aylık seçim kampanyası sonunda oy kullandıklarını dile getirdi.

Zeybekci, "Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Temenni ediyoruz ki İzmir'imiz 21. yüzyıldaki şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Sonuçları itibarıyla da İzmir'imiz için hayırlı olan dolayısıyla Türkiye'miz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İzmirlilere şunu diyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'inize ve geleceğinize verin diyorum." diye konuştu.

Aysen Zeybekci de kazananın İzmir olmasını dilediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Nihat Zeybekci, İzmir, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AVM'de Bekleyen Kadının Karşısına Oturup Sapıkça Hareketler Yapan Tacizciye 6 Ay Hapis Cezası Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Zeybekci Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]