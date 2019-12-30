AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika Dünya

AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda muhalefet partilerini bilgilendirmek ve desteklerini almak için ikna turuna çıktı. Çavuşoğlu bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda muhalefet partilerini bilgilendirmek ve desteklerini almak için ikna turuna çıktı. Çavuşoğlu bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.


Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:31 
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