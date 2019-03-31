Son Dakika Haberleri: AK Parti'liler Seçim Sonuçlarını Bekliyor

AK Parti'liler Seçim Sonuçlarını Bekliyor

1 saat önce

AK Parti'de, seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katındaki çok amaçlı salonda oluşturulan seçim üssünde değerlendirilirken, çok sayıda gazeteci de sabahın erken saatlerinden itibaren günü genel merkez binasında geçirdi.

AK Parti'liler Seçim Sonuçlarını Bekliyor, System.String[]
AK Parti'de, seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katındaki çok amaçlı salonda oluşturulan seçim üssünde değerlendirilirken, çok sayıda gazeteci de sabahın erken saatlerinden itibaren günü genel merkez binasında geçirdi.

Gazeteciler için AK Parti Genel Merkezi önündeki otoparkta basın tırı kuruldu.

Canlı yayınlarla parti binasındaki atmosferi televizyonları başındaki izleyicilere aktarmaya çalışan muhabirler, ilk sonuçları geçmek için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarının kaldırılmasına dair kararını bekliyor.

AK Parti Genel Merkezi önünde de Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapması ihtimali göz önünde bulundurularak, hazırlıklar yapılıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, bu alana ses sistemleri kuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Merkez, AK Parti, Politika
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