AK Parti'liler Seçim Sonuçlarını Bekliyor
1 saat önce
AK Parti'de, seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katındaki çok amaçlı salonda oluşturulan seçim üssünde değerlendirilirken, çok sayıda gazeteci de sabahın erken saatlerinden itibaren günü genel merkez binasında geçirdi.
AK Parti
'de, seçim sonuçları genel merkez binasının giriş katındaki çok amaçlı salonda oluşturulan seçim üssünde değerlendirilirken, çok sayıda gazeteci de sabahın erken saatlerinden itibaren günü genel merkez binasında geçirdi.
Gazeteciler için AK Parti Genel Merkezi önündeki otoparkta basın tırı kuruldu.
Canlı yayınlarla parti binasındaki atmosferi televizyonları başındaki izleyicilere aktarmaya çalışan muhabirler, ilk sonuçları geçmek için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarının kaldırılmasına dair kararını bekliyor.
AK Parti Genel Merkezi önünde de Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın balkon konuşması yapması ihtimali göz önünde bulundurularak, hazırlıklar yapılıyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, bu alana ses sistemleri kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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