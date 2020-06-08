AK Parti'lilerden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

AK Parti'lilerden Kızılay'a kan bağışı

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrı üzerine AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı kan bağışında bulundu.

AK Parti'lilerden Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrı üzerine AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı kan bağışında bulundu.


AK Parti Gaziantep İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri kan bağışında bulundu. Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun da katıldığı İl Başkanlığı binasında düzenlenen kan bağışı programına partililer yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Tüm AK Parti teşkilatlarımız kan bağışında bulunuyor. Geçen hafta Şahinbey ilçemizde başlayan süreç bugün il binamızda devam ediyor. Kan bağış kampanyası hafta sonuna kadar tüm ilçelerimizde devam edecek" diye konuştu.


"Dünya Türkiye'yi hayranlıkla izliyor"


AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte kanın öneminin daha da arttığını hatırlatarak, herkesi bağışta bulunmaya davet etti. Türkiye'nin pandemi sürecinde çok önemli bir sınavdan da geçtiğini kaydeden Kirazoğlu, "Bu mücadelede Türkiye sağlık sisteminin güçlülüğü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin güçlü desteği ile bu salgına karşı en etkili mücadeleyi yürütüyoruz. Tüm dünya bu mücadeleyi hayranlıkla izliyor. Bu şifanın daha hızlı gerçekleşmesi için hem kan hem de plazma bağışı noktasında duyarlı olmaları çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.


Özkeçeci ve beraberindekiler, açıklamaların ardından kan bağışında bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep, AK Parti, Kızılay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'lilerden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Son Dakika

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