AK Parti lise eğitimi almamış kadınlar için "Nerede kalmıştık" seferberliği başlatıyor - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlar için "Nerede kalmıştık" adlı eğitim seferberliği başlatılacağını bildirdi.

Keşir, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, başkanlıklarının yaptığı çalışmaları anlattı, soruları yanıtladı. Kadınlarla ilgili sorunlara çözüm üretilmesinin önemli çalışma alanları arasında yer aldığını ifade eden Keşir, 9 Nisan'da Türkiye genelinde "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nı başlattıklarını anlattı.

Buluşmalar kapsamında, devletin kadınlara sunduğu hibe ve destekler hakkında bilgiler verildiğini aktaran Keşir, bu desteklerden faydalanan kadınların da başarı öykülerinin bu toplantılarda gündeme getirildiğini bildirdi. Ayşe Keşir, bugüne kadar 26 ilde gerçekleştirilen toplantıların tüm illerde yapılacağını kaydetti.

Kadınlar olmadan büyük Türkiye hayalinden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Keşir, büyük Türkiye hayalinin, idealinin ve vizyonun kadınlarla yapılacağını söyledi. AK Parti tarafından kadınların eğitimine yönelik başlatılacak yeni projeyi açıklayan Keşir, şu bilgileri verdi:

"29 Eylül Çarşamba günü tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde lise eğitimini yarım bırakmış ya da hiç lise eğitimi almamış kadınlarla ilgili eğitim seferberliği başlatacağız. Seferberliğimizin sloganı 'Nerede kalmıştık.' Kadınlarımızın eğitimlerine devam etmelerini arzu ediyoruz. Lise terk olabilir, ortaokulu bitirmiş liseye gitmemiş olabilir, 20 yaş üstü kadınlarla yapacağız. Bunun yurt dışı ayağı da olacak. Yurt dışındakilere ulaşmak istiyoruz. Projemiz 4 yıl sürecek."

"İlk yıl 25 bin kadına liseyi bitirtmek istiyoruz"

Soru üzerine Keşir, kampanyada AK Parti'nin kadın kolları teşkilatlarının gönüllü eğitim rehberliği yapacağını, Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki programlarının duyurulmasında, bu programlara müracaatların yapılmasında, ders alma süreçlerinde katkılar sunulacağını aktardı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ayşe Keşir, "İlk etapta, ilk yıl 25 bin kadına liseyi bitirtmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Amaçlarının, eğitimi olup eksiği olan, okumak isteyen her kadına ulaşmak olduğunu bildiren Keşir, "Biz, kadınlar üniversite hayali kursun ve bu hayale ulaşsın istiyoruz." dedi.

Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki soruya, AK Parti'nin bu konuda son derece kararlı olduğunu işaret ederek yanıt verdi.

Kadın kooperatifleriyle ilgili sorunun ardından Keşir, kadın kooperatiflerinin çalışma alanları arasında yer aldığı, Ticaret Bakanlığına bağlı kadın kooperatiflerine destek verildiğini hatırlattı. Keşir, tarımsal kadın kooperatiflerinin de destek almasına yönelik çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.