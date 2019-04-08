AK Parti Listesinden Meclise Seçilenler MHP'ye Dönecek
1 saat önce
İzmir'de AK Parti'nin listelerinden meclis üyesi seçilen MHP'liler istifa ederek partisine dönecek.
İzmir
'de AK Parti
'nin listelerinden meclis üyesi seçilen MHP
'liler istifa ederek partisine dönecek.
Cumhur İttifakı kapsamında İzmir'de 25 ilçede aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleyen MHP'de, AK Parti'nin listelerinden meclis üyesi seçilen isimlerin istifa ederek partisine döneceği belirtildi. İhlas Haber Ajansı
(İHA) muhabirine konuyu değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, "Cumhur İttifakı devam edecek fakat AK Parti'nin listelerinden seçilen meclis üyesi arkadaşlarımız istifa ederek partisine geri dönecek" ifadelerini kullandı.
MHP, İzmir genelinde toplam 58 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti'nin meclis listesine yazılan MHP'li isimlerden toplam 43 kişi meclis üyesi seçilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi
ile ittifak yapan İYİ Parti
'de Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
imzasıyla CHP
'nin listelerindeki İYİ Parti'lilerin istifa edip partilerine dönmesi için genelge gönderilmişti. - İZMİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi