AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi - Son Dakika

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanlığı'na Abdussamed Kayalı seçildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 Kasım parkında açık havada gerçekleştirilen 6. olağan kongreye, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, ilçe yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri katıldı.
Zaman zaman kuvvetli rüzgar nedeniyle partililer zaman zaman zor anlar yaşadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, divan üyelerinin seçilmesi, faaliyet raporunun okunması ve yönetim kurulunun ibrasının ardından seçime geçildi.
Tek liste ile girilen seçimde 400 delegenin tamamının oyunu alan mevcut başkan Abdussamed Kayalı yeniden İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.
Kayalı'nın yönetim kurulu listesinde, Ahmet Dörtler, Mutlu Özkan, Fatmanur Aygün, Kaan Çakal, Şeref Gezmen, Berkay Batu, Muhammed Cihad Yılmaz, Ege Şengezer, Aybora Deliömeroğlu, Onur Tınmaz, Gökay Var, İlhami Yıldız, Orhan Tayfun, Murat Ahmet Kara, Murat Kılıç, Osman Ulusu, Rabia Kömür, Elif Doğan, Recep Pınzıklı, Resul Şahan Adalı, Resul Suçin, Rıdvan Yıldırım, Şahin Metiner, Sedat Kum, Ahmet Taha Durmaz, Alperen Taha Özerdil, Yasin Can Kahramanoğlu, Eymen Emir Yılmaz yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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