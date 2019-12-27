AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı - Son Dakika

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı

6 saat önce

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Mücahit Murat Şahin atandı.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı, System.String[]

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Mücahit Murat Şahin atandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İlçe Başkanlığı görevine getirilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Şahin, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışacağını belirtti.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve Marmara Bölge Koordinatörümüz Sayın Mustafa Köse Başkanlığında tarafıma tevdi edilen AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevim hayırlara vesile olur inşallah. Bu süreçte emeği geçen il başkanımıza, milletvekilimiz, teşkilatımıza, değerli büyüklerime ve hayır dualarını esirgemeyen Lüleburgazlı hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Murat Şahin, Lüleburgaz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'li Milletvekili Özalan'dan 'yerli otomobil' açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
20:08 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
20:08 Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Son Dakika
20:08 Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Son Dakika
20:08 Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Son Dakika
20:08 Siirt Valisi Atik, yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]