AK Parti Maden İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Maden İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Maden Asım Sürücü kapalı spor salonunda yapılan kongreye katılımcılar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek alındı.
Tek liste halinde yapılan seçimde, AK Parti Maden İlçe Başkanlığı'na yeniden Ramazan Sekmen seçildi.
Kongreye, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:07 - Kaynak: AA
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