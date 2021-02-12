AK Parti Malatya 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, "Kimi partiler gençlerimizin enerjisini yakıp yıkmakta kullanırken biz ise gençlerimizin enerjisinin üreten ve yeni Türkiye'yi oluşturan bir güç olması için uğraşıyoruz." dedi.

Atalan, partisinin Malatya 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı olarak gençleri bir konuda bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

"Kimi partiler gençlerimizin enerjisini yakıp yıkmakta kullanırken biz ise gençlerimizin enerjisinin üreten ve yeni Türkiye'yi oluşturan bir güç olması için uğraşıyoruz." diyen Atalan, şöyle devam etti:

"Görüyorsunuz basından, Boğaziçi Üniversitesinde yapılanları görüyorsunuz değil mi? En son tutuklanan 160 kişiden 110 kişi üniversite öğrencisi değil ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayıp orada eyleme katılıyor. ve 110 tanesinin de yine emniyetteki suç kayıtlarına bakıldığında DHKP-C, MLKP gibi terör örgütü üyeliklerinin mevcut olduğu görülüyor.

Boğaziçi'ndeki tüm paydaşlarımızla beraber, bütün üniversite gençlerimizle beraber yükselen Türkiye'yi inşa edeceğiz. 2023'te göreceksiniz, yerli otomobil projemizle binlerce genci istihdam edeceğiz."

Sokaklarda, mahallelerde kapı kapı dolaşıp gençlere bu ülkede yerli ve milli biri varsa onun da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceklerini dile getiren Atalan, "Bu ülkede yerli ve milli hizmetler yapan bir parti varsa o da AK Parti'dir. Bu ülkede gençlerin sözünü ön planda tutan biri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalan, şehir hastanelerinin Kovid-19 salgını sürecinde öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, yeni Türkiye'yi, şehir hastanelerini inşa edecek mimarları, iktisatçıları yetiştireceklerini kaydetti.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini Mehmet Sinan Özhüsrev'e devreden Ömer Akın'ın da selamlama konuşması yaptığı kongreye MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da katıldı.