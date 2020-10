AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda yapılan 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreleri adeta bir düğün günü yapacaklarını, coşku ve heyecanla 2023'e doğru emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Dünya mazlumlarının umudu bir Genel Başkanları olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız yüzde 52'nin oyu ile bu milletin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız milletin desteği ile hizmette dünyada güçlendikçe saldıranlar artıyor. Bir bakıyorsunuz Fransa'dan saldırı geliyor. Bir bakıyorsunuz bir başka gün Hollanda'dan ırkçı sözde özgürlük partisi ama ırkçı ve faşist partiden geliyor, özgürlük tırnak içinde. Avrupa'nın özgürlük anlayışına geçmişten bugüne hep birlikte çok şahit olduk. Onların demokrasi anlayışının ne olduğuna hep birlikte şahit olduk. 2017 yılında referandum için gittiğimizde Hollanda'da bana ve Türk vatandaşlarımıza yapılan o antidemokratik saldırıyı unutmadık. Ben asla da hayatım boyunca unutmayacağım.

Wilders, Sayın Cumhurbaşkanımıza o ağır hakareti eden Wilders, bu millet sana asla bu hakkı vermez. O ettiğin hakaret bu ülkeye 82 milyonun Cumhurbaşkanına sen bu lafı edemezsin. Avrupa kendi değerleri ile çelişir haldedir. Avrupa ırkçılık ve faşizmin bugün maalesef her geçen gün tırmandığı bir yer olmaktadır.

İnanç özgürlüğü Avrupa'da maalesef ayaklar altına alınmaktadır. Peygamber Efendimize dil uzatan karikatürler, farklı görseller Avrupa'nın farklı yerlerinde asılmakta. Türkiye, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın aslında tüm mazlum insanların, Afrika'daki mazlumların yürekli sesi. Türkiye bu mazlum coğrafyaların sesi olmaya, inanç özgürlüğünün, demokrasinin teminatı olmaya devam edecek."

"Muhalefet olacaksanız milli muhalefet olun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise annesinin Malatyalı olduğunu ve bu nedenle kendisinin de bu şehre yabancı olmadığını, bir hemşehri olduğunu dile getirdi.

Kongrelerin önemini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Kongreler bizim kim olduğumuzu hatırlamamız gereken, nereden geldiğimizi hatırlamamız gereken ve istikametimizi yeniden hatırlamamız gereken günler.

Verdiğimiz mücadeleyi unutursak, kim olduğumuzu unutursak kaçınılmaz olarak nereye gideceğimizi ve istikametimizi de unuturuz. Biz hiçbir zaman kim olduğumuzu AK Parti olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Liderimizle beraber yol yürürken bunun bilincinde olacağız.

Bu ülkenin evladı, bu ülkenin yetiştirdiği milletin adamı olarak bilinen milletine aşık Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık edenler, nefret kusanlar, neden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusuyorlar ve düşmanlık ediyorlar? Bu sorunun cevabını bilmemiz gerekiyor. Bir şeyi daha bilmemiz gerekiyor. Karşımızda bizimle ilgili her türlü hakikate zihnini ve kalbini kapatmış bir grup var. Her türlü yalanı üreten, her türlü iftirayı, her türlü dezenformasyonu yapan bir kitle var ve maalesef bu kitle milli değil, yerli değil. Türkiye'nin meseleleri söz konusu olduğunda, Türkiye'nin yanında duran değil, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tezlerini savunmak yerine Yunanistan'ın tezlerini savunan, Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru gördüğü hükümetin yerine darbeci Hafter'i savunan, Suriye'de Esed'i savunan, Mısır'da Sisi'yi savunan bir yapı var karşımızda.

Biz öncelikle bunlara diyoruz ki muhalefet olacaksanız milli muhalefet olun. Yerli ve milli düşünün. Siyasi meselelerde tabii ki bir karşıtlığımız olacak ama Türkiye ama memleket meselesi olduğunda birlik olacağız, beraber olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partili kadrolar olarak geleceğe yürüyeceğiz. O yüzden onların bize karşı yaptıklarını dikkate almak yerine kendi hakikatimizi anlatacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise gönüllerinin birlikte attığı, aynı heyecanı duydukları, dünyaya meydan okurken Anadolu'nun yüreğini arkalarında hissettiği illerden bir tanesinin Malatya olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin yeni bir siyaset dili inşa ettiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşurken Malatya'ya güvenip konuştuğunu dile getiren Kandemir, şöyle dedi:

"Recep Tayyip Erdoğan haktan yana taraf olmanın, adaletin mücadelesini yapmanın yeryüzüne bu medeniyetin değerleri ile 'Biz varız' demenin sesini, sözünü yükseltiyorsa eğer, Malatya var da onun için sesini, sözünü yükseltiyor. Onun için Malatya'ya şükran borçluyuz. Ne zaman huzurunuza gelsek, ne zaman Tayyip Erdoğan sizin yanınıza, yörenize gelse Malatya bize gönlünü açıyor. Biz dünyaya haktan taraf olmanın, adaletin mücadelesini yapmanın örnekliğini sergiliyoruz. İnsanlığın değerlerinin, insanlığın adeta paramparça olduğu bir yüzyılda, insanlığın siyasi liderliğini temsil eden büyük ülkelerin sözlerinin adeta silikleştiği bir dönemde, kimsenin mazlumların yanında durmaya cesaret edemediği, paramparça insanlık değerlerinin maalesef gözümüzün önünde akıp gittiği bir tarihi dönemde AK Parti yeni bir şey söylüyor. Bunu söylerken sizlerden aldığımız cesaretle söylüyoruz, tarihten aldığımız ilhamla söylüyoruz. Onun için şükran borçluyuz biz Anadolu'ya şükran borçluyuz biz Malatya'ya.

Malatya yanımızda durdukça, başımızda Recep Tayyip Erdoğan oldukça söyleyecek çok sözümüz, yürüyecek çok yolumuz var."

Diğer konuşmalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tankların karşısına çıkan Malatyalılara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise kongrenin birliğe, beraberliğe, dava için hayırlara vesile olmasını temenni etti.