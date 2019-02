AK Parti Malatya Büyükşehir Adayı Selahattin Gürkan Açıklaması

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , "Belediyecilikte değerler üreten bir belediyecilik anlayışını getireceğiz" dedi.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ile Pütürge ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Burada konuşan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge ilçesinde rekor bir oy alacaklarına inandıklarını belirterek, "Değerli hemşehrilerim bizleri bölmek isteyenler şunu bilsin ki, biz hep birlikte Pütürgeliyiz. Biz, AK Parti'yiz, Ak Kadrolarız. İnşallah 31 Mart'ta aslen Pütürgeli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Gürkan ile birlikte hem Malatya'da, hem de Pütürge'de rekor bir oyla sizlerin güçlü bir desteği ile görevi devir alacağız. Allahın izin verirse ve sizlerin dertlerine derman olacağız, sizlerin emanetlerini sahipleneceğiz. Bizim her zaman başımızın üzerinde sizin yeriniz var. Adaletli bir şekilde buradaki bütün hizmetleri dağıtacağız. Hep birlikte yeni bir rekora 31 Mart'ta inşallah imza atacağız" şeklinde konuştu.Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, belediyecilikte değer üreten bir belediye anlayışı getireceklerini belirterek, "Bu kışın soğuğunda değişik mahallelerimizden bizleri karşılamak için buraya gelen tüm hemşehrilerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz, Pütürgeli olmaktan gurur duyuyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin buradan da gitmesinden büyük onur duyuyorum. Biz biliyoruz ki insanların üzerine düşen bazı görevler var. Bunlarda biri doğmuş oldukları, yaşamış oldukları toplum ve topraklara karşı olan görevdir. Bu farzı ayn görevdir. Bir başkasına da devredilmesi mümkün değildir. Bizim sizlere karşı görevimiz var, sorumluluklarımız var. Bu görevde farzı ayn görevdir. Bir hemşehriniz olarak, içinizden çıkan biri olarak, Pütürge'mizin insanı merttir, yiğittir, çalışkandır, müteşebbis ruhludur. Gittiği yerde cömertliği ile, naifliği ile, kibarlığı ile hep nam almıştır. Biz bütün ilçelerimizi için kitapçık çıkardık. Bu kitapçıkta o ilçemizin artı yönleri, eksi yönleri, gelişmiş yönleri mevcuttur. Biz, Belediyecilikte değerler üreten bir belediyecilik anlayışını getireceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında, kültürel belediyecilik anlamında, değer üreten belediyecilik anlamında, turizm anlamında yenilikçi olmamız lazım. Mevlana 'nın dediği gibi, 'Her gün bir yerden bir yere gitmek ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım' Gideceğiniz yerde de güzel miras bırakarak gitmektir. Bizde İnşallah buradan giderken bulunmadan, donmadan gideceğiz. Sizlere giderken de güzel eserler, güzel hizmetler bırakıp gitmeyi düşünüyoruz. Onun gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı."Battalgazi Belediyesi Türkiye 'nin en birinci belediyesidir" diyen Gürkan, "50-100 senede yapılacak tüm işler, beş senede yapıldı ve bitirildi. Bunu ben söylemiyorum, bunu gelen Bakanlar söylüyor, Almanya 'dan gelen Belediyeler Birliği Başkanı söylüyor. Bu işi benim hafızam almadı diyor. 31 Mart'ta birliğimizi, düzenimizi bozmadan, kırgınlık, küskünlük yapmadan herkese gideceğiz. Biz, Türkiye'de rekor kıracağız. Malatya'da ve Pütürge'de de rekor kıracağız. Kıracağımız bu rekor bizim önümüzü açacak. Yarın genel bütçede alacağımızın payın ve yardımın buralara, sizlere hizmet olarak aktarılması için çok önemlidir. Rekor kırma ve kararlılığı azmi içerisinde olacağız. Hacı Bektaş 'ı Veli'nin dediği gibi, 'bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Pütürge olalım, hep birlikte Malatya olalım, hep birlikte Türkiye olalım" ifadelerine yer verdi.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Türkiye 31 Mart'ta önemli bir seçimi yaşayacak. Bu Türkiye'nin geleceği açısından bir milat olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi içerisinde ilk defa bir yerel seçimi gerçekleştirecek. Cumhur ittifakı ile yola çıktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde 24 Haziran'da sizlerin oyu ve desteği ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ı Başkan yaptınız. Şimdi Cumhur ittifakının önemli bir sınavını da biz 31 Mart'ta yaşayacağız. Beldemiz, köyümüze, mahallemize eğer hizmet gelmesini istiyorsanız, bu işi bilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı dememiz lazım. Ortada koymuş olduğu eserler var ve o eserlerle 'yaptıklarım yapacaklarımızın teminatı' diyen bir başkan var. Bu iş bir ekip işidir. Bu işi götürecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdır. Onun burada ekibinde başkanımız Mikail Sülük kardeşimiz. Merkezi hükumette bizlerde Ak kadrolar ve milletvekilleri ile hizmetin gelmesi için hep beraber çalışacağız. Allah'ın izniyle seçimlerde Mikail kardeşim başta olacak, siz ona yetkiyi verdikten sonra geçmişte beş hizmet gelmiş ise, on gelecek. Gelecek buraya oturacak sizlerin sorunlarını dinleyecek, kendi gücüyle çözdüklerini kendisi çözecek, arkasında dağ gibi Selahattin Gürkan başkanım var. Kendi gücüyle çözemediklerini de ona iletecek. Büyükşehrin yapabileceklerini Büyükşehir, orada çözemesek de merkezi hükumette çözeceğiz" diye konuştu. - MALATYA