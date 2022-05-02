AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, parti teşkilatlarıyla 2023'e emin adımlarla ilerledikleri belirterek herkesin bayramını kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Türkiye'nin huzur ve barış ülkesi olduğunu, güçlenen Türkiye'nin etrafına huzur götürdüğüne işaret ederek, "Dünyanın bir çok yerine en çok yardım yapan ülkeyiz. Diline, ırkına ve rengine bakmadan mazluma, kimsesizi sahiplenen kucak açan bir ülkeyiz." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Bu kadrolar 2023'ün temellerini atan Türkiye'nin geleceğine yön veren ve bugün için dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıları gidermeye aday kadrolar. Biz siyaseti sadece ilimiz ve Türkiye için yapmıyoruz, esasında siyaseti dünya için mazlumlar için yapıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, nice bayramlara sağlık ve huzur içinde erişilmesini diledi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni ederek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Çalık, Çakır, Tüfenkci, Koca ve Gürkan programa katılanlarla bayramlaştı.