AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

10.07.2022 13:08
AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bayramın paylaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Ülkenin imkanlarını milletle sonuna kadar paylaşan bir parti olduklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen bizler işçimizi, memurumuzu, emeklimizi, çiftçimizi, üretimcimizi milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik dün ezdirmediğimiz gibi bugün de ezdirmedik. Biz bu topraklara hizmetkar olarak geldik. Cumhurbaşkanımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmeti de bir şeref ve onur olarak gördük. Türkiye'yi dolaştığınızda AK Parti'nin mührünü görüyorsunuz. 2023'ü önemsiyoruz. Karşımızda sürekli oyun kuran, Türkiye'yi karamsarlığı sürükleyen bir masa olduğunu görüyorsunuz. Her gün kalktıklarında nasıl bir oyun oynayalım, algı oluşturalım, hizmeti karalayalım diye çabalayan bir güruhu görüyorsunuz. Bütün bunlara inat bizler millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Kim ne oyun oynarsa oynasın biz milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de 2023'ten sonra da Cumhur İttifakı olarak millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise ülkenin kalkınması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kahtalı, 2023 seçimlere kısa bir süre kaldığını aktararak, "Yeni bir destan yazmak için AK Parti teşkilatları ayakta. Her zaman dimdik, yüzünün akıyla bu davaya hizmet eden arkadaşlarımız inşallah 2023'te de sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin başkanı olarak seçecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da programa katılanların bayramını kutladı.

???????AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise herkesin bayramını kutlayarak, nice güzel günlere ulaşmayı diledi.

Tüfenkci, Kahtalı, Gürkan ve Koca daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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