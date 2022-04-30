AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi

30.04.2022 22:36
AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi

AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıkları tarafından ramazan ayı dolayısıyla partililere Vefa İftarı verildi.

AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıkları tarafından ramazan ayı dolayısıyla partililere Vefa İftarı verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, partililerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da partinin ilk kurulduğu zorlu günlerde görev alanlarla programda buluştuklarını belirterek, o zorlu süreçlerden bugünlere geldiklerini kaydetti.

Her seçimin bir öncekinden önemli olduğunun farkında olduklarını, daha çok kenetlenerek yollarına devam edeceklerini aktaran Çakır, "Cumhurbaşkanımızın gece gündüz demeden nasıl yetiştiğine hepimiz gıptayla izliyoruz. Onun gece gündüz çalışan kendini milletine adayan bir lider, bizlerin de arkasında yorulmadan çalışması gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da selamlama konuşması yaptı.

Okunan duanın ardından katılımcılar orucunu açtı.

Daha sonra katılımcılar AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla yaptığı konuşmayı dinledi.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile partililer katıldı.

Kilis

Kilis AK Parti İl Başkanlığınca belediyenin Söğütlüdere tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, büyük bir aile olduklarını, isimlerinin önündeki sıfatların bir ehemmiyetinin bulunmadığını belirtti.

Parti teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2023 seçimlerinde de hep birlikte galip olarak ayrılacağız." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 20 yıldan beri sadece Anadolu'ya değil sınırları gönül sınırları olan bütün coğrafyaya AK Parti'nin hizmet götürdüğünü söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da dünya mazlumlarının sesi olan hak davanın iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu aktardı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise AK Parti'nin kuruluşundan bugüne insan merkezli siyaseti benimsediğini, Türk siyaset tarihine damga vurduğunu kaydetti.

Daha sonra katılımcılar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla yaptığı konuşmayı dinledi.

Programa, çok sayıda partili katıldı.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda vefa iftarı programı düzenlendi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, burada yaptığı açıklamada ramazan ayında AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini söyledi.

Aydın, 20 yıldır beraber yürüdüklerini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi insanlığa hizmet etmek Hakk'a hizmet etmek gibidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2023 seçimlerinde de hep birlikte galip olarak ayrılacağız." dedi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile partililer katıldı.

AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi
AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi
AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi
AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi
AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi

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AK Parti, Adıyaman, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Malatya, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarınca Vefa İftarı düzenlendi - Son Dakika


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