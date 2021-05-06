AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Çakır, ziyaretteki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla durgunluğun yaşandığını belirterek, salgına karşı millet olarak mücadele verilmesi gerektiğini aktardı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizin Çakır, "Bilim kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde alınan tedbirler var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Hepimiz çalışmalarımız yavaşlattık. Kısmı olarak kapandık, TBMM bu hafta çalışmayacak ve bayram sonrası devam edecek çalışmalarına." ifadelerin kullandı.

Çakır, ramazanın yardımlaşma, paylaşma ve ibadet ayı olduğunu bildirerek, "Bugünde Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak'ı ziyaret ederek hem burada hatırlarını soralım çalışmalar hakkında bilgi alım diye düşündük." ifadelerini kaydetti.

Çolak ise ziyaretten memnuniyet duyduğunun belirterek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.