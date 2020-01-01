AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2020 yılının ilk bebeğine "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2020 yılının ilk bebeğine "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Çalık, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 00.07 'de doğan Gülistan ve Cumali Karakaya çiftinin bebeği "Azra"ya çeyrek altın taktı.

Gazetecilere açıklama yapan Çalık, aileyi daha önceden tanıdığını ve bir çocuklarının lösemi hastası olduğunu söyledi.

Allah'ın herkese Azra gibi güzel evlatlar nasip etmesini dileyen Çalık, "Azra bebek inşallah uğurlu gelecek. Yeni yıl ülkemize, milletimize sağlık, sıhhat, kardeşlik getirsin. Coğrafyamızdaki savaşların dinmesini, barışın ve kardeşliğin ihya edilmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Çınar ise Azra bebeğin ismini kulağına okumanın kendisine nasip olduğunu belirterek, aileyi tebrik etti.

Çalık, 2019 yılının son bebeklerini de ziyaret etti.

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar da 2020 yılının ilk bebeği ile 2019 yılının son bebeklerini ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet eden ve hayırlı olsun temennisinde bulunan astsubaylar, bebeklere çeyrek altın taktı.

Gülistan ve Cumali Karakaya çifti ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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