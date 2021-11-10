AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da çöken binaya ilişkin, "Şu an enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah hiçbir can kaybımız olmadan bu yaşadığımız afeti atlatmış olacağız." dedi.

İnönü Caddesi'nde çöken iki katlı binanın enkazında incelemelerde bulunan Çalık, yetkililerden bilgi aldı.

Çalık, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinin çocukluğunun geçtiği, şu anda da eczanesinin bulunduğu bölge olduğunu söyledi.

Çöken binadaki kahvehanenin her zaman kalabalık olduğunu belirten Çalık, burada 15 civarında kişinin bulunduğuna yönelik tahminlerin olduğunu anlattı.

Çalık, 13 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını dile getirdi.

Yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, 5'inin ise tedavisinin sürdüğünü ifade eden Çalık, "Yaralılarımızın biri yoğun bakımda, inşallah sağlıklarına kavuşacaklar. Şu an enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah hiçbir can kaybımız olmadan bu yaşadığımız afeti atlatmış olacağız. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diliyor, bir daha böylesi üzücü olayları yaşamamayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının hassas şekilde sürdüğünü anlatan Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk andan beri durumu takip ediyor. Tüm kamu çalışanlarımıza iş birliğiyle hareket ettikleri için teşekkür ediyorum. Devlet, vatandaşının daraldığı anda yanında olduğunu bu enkazda da hissettirdi. Belediye başkanlarımıza ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.