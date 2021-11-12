AK PARTİ'Lİ ÇALIK: MALATYA'DA ÇÖKMEDE ETKİLENEN DÜKKANLAR DA KALDIRILIYOR - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte İnönü Caddesi'nde 4 gün önce çöken 2 katlı binanın enkaz alanında inceleme yaptı. Çalık, "Çökmede etkilenen yandaki dükkanlar da belediye tarafından bugün itibarıyla kaldırılıyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 9 Kasım'da çöken 2 katlı binanın enkaz alanında inceleme yaptı. Binanın çökmesinin hemen ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yapıldığını, 9 ilden ekip geldiğini belirten AK Parti'li Çalık; İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılarının sahada bulunduklarını, tüm yürekleriyle bölge halkının yanında olduklarını söyledi.

2 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ekiplerin, 13 kişiyi sağ olarak enkaz altında çıkardığını kaydeden AK Parti'li Çalık, "2 yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Yıkılan binanın enkazı tamamen kaldırılmış vaziyette. Çökmede etkilenen yandaki dükkanlar da belediye tarafından bugün itibarıyla kaldırılıyor. Yığma bina olması nedeniyle yandaki dükkanların etkilenme ihtimalini de göz önünde bulundurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'müz, belediyelerimizle teknik ekipler inceleme yapıyor. Yan taraftaki imam hatip lisesinin sağlam olduğuna dair raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verdi. Lisenin kantininde de teknik raporlara bakılacak" diye konuştu.

'DESTEĞİMİZİ HİSSETİRECEĞİZ'

AK Parti'li Çalık, iş yeri sahiplerine yardım yapılması için girişimde bulundukların belirterek, "Sonuç olarak burada 3 iş yerimiz ciddi hasar görmüş, yıkılmış vaziyette. Toplamda 6 iş yerinin yaşadığı sıkıntıyı görüyoruz. Bunun telafisi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile esnafımıza destek olabilmek için görüşmelerimizi yaptık. Elimizden gelen tüm desteği vatandaşlarımıza hissettireceğiz" dedi.

'YAKLAŞIK 550 KONUTU YENİDEN YAPIYORUZ'

Kentte Beydağı, Şehit Fevzi mahalleleri ile Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde kentsel dönüşüm yapıldığını anlatan Çalık, "Şu an Beydağı Mahallesi'nde 800 konutun dönüştürülmesi yapılıyor. En son depremde hasar gören Şehit Fevzi Mahallesi'nde yaklaşık 550 konutu yeniden yapıyoruz ve çok güzel bir mekan oluyor. Çok güzel bir mahalle ve yeni yerleşim yeri olacak. Yine Yakınca ile Gelincik Tepesi'nde yaptığımız yerler, vatandaşların sağlıklı evlere kavuşmasına vesile olacak. Birçok yerde de kentsel dönüşüm çalışmasını yapılması gerekiyor. Bunun için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görüşmelerini yapıyor" diye konuştu.