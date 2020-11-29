AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti

29.11.2020 16:53
AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle Darende ilçesinde esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, yeni tip koronavirüs Kovid-19) salgının işletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için Türkiye'nin önemli tedbirler aldığını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaşıldığını belirtti.

Çalık, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği ile 480 bini aşkın işletmede 3,6 milyon çalışana toplam 22 milyar lira, Malatya'da ise 28 bin çalışana 143 milyonu aşkın ödeme yapıldığını anlatarak, kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin genel sağlık sigortası primlerinin de karşılandığını hatırlattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında Türk ordusuna yönelik sözlerini şiddetle kınayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza hakaret eden CHP'nin haddini bilmez milletvekilini şiddetle kınıyor, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bilinmelidir ki milletimiz için ordu, vatan, bayrak ve Kuran-ı Kerim kutsaldır. Kimse bu kutsallarımıza dil uzatamaz, uzatanlara da gereken cevabı hem milletimiz hem devletimiz verir. Şunu herkes bilmelidir ki bizler daima ordumuzun yanındayız. Cenab-ı Allah'ta ordumuzun yardımcısı olsun."

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu
Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi         
16:55
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti         
16:33
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı         
16:16
Fortuna Sittard, Vitesse'ye yenildi! Gözler, tüm takımı kovacağı iddia edilen Acun'a çevrildi Fortuna Sittard, Vitesse'ye yenildi! Gözler, tüm takımı kovacağı iddia edilen Acun'a çevrildi         
16:09
Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu         
15:44
Koronadan sonra şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi: İngiltere'de 10 binden fazla hindi itlaf edilecek Koronadan sonra şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi: İngiltere'de 10 binden fazla hindi itlaf edilecek         
15:31
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 17:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, esnafları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei