AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Gündüzbey'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'ndeki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, AK Parti eski Bingöl Milletvekili ve Malatya İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Akın ile Gündüzbey Mahallesi'ndeki temaslarda bulundu.

Çalık, Gündüzbey'e has fırın yemekleri kültürünü tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla yapılan Gündüzbey Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu ve tesisin 2021 yılı Ağustos ayında hizmete gireceğini ifade etti.

Çalık, DSİ Malatya Şube Müdürü Arif Tüfenkci ile de Gündüzbey'deki sulama kanalındaki eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili incelemelerde bulundu. Çalık, MASKİ'nin Gündüzbey'e 3,5 kilometrelik içmesuyu hattı yenileme çalışması yaptığını belirtti.

Çalık, daha sonra eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk'u da evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.