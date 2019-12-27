AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, halk gününe katıldı - Son Dakika
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AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, halk gününe katıldı

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, halk gününe katıldı, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, partisinin il başkanlığında düzenlenen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Çalık, "17 yıllık AK Parti iktidarında halktan yana olan her şeyin ilkini AK Parti yaptı. Kulağımızı milletimizden hiç çekmedik. Bütün Malatyalı hemşehrilerime 17 yıldan beri verdikleri bütün desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatyamıza ve ülkemize hizmet etmeye, yeni yatırımlar getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da halk gününün amacının vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek olduğunu kaydetti.

Koca, halk günü uygulamasının vatandaşlar açısından faydalı olacağını düşündüklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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