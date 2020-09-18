AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, kayısı kükürtleme ve kurutma tesislerini inceledi - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde kurulan kayısı kükürtleme ve kurutma tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya'da Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilen Yeşilyurt ile Battalgazi ilçesindeki kayısı kükürtleme ve kurutma tesisinde incelemelerde bulunarak, sistemin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Gaziantep'in baklavası ve Aydın'ın incirinden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında kükürtleme sorununu çözeceklerini belirtti.

Kurulan tesislerle kuru kayısıda kükürt miktarının istenen seviyede ayarlanacağını, diğer meyve ile sebzelerin kurutularak çiftçiye alternatif gelir sağlanacağını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Doğanşehir ve Kale ilçelerine kayısı kükürtleme ve kurutma tesisi kurulacak. Avrupa Birliğine uyum kapsamında kayısıdaki kükürt oranının 2 bin parts per million'un (ppm) üzerinde olmaması gerekiyor. Avrupa 2 bin ppm'i sınır tutarken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran 3 bin ppm. Üreticilerimiz islim damında kayısılarını kükürtlerken maalesef bu oranları kontrol edip, denetleme imkanları yok. Göz kararı kükürt konuluyor, islim damında kükürtleniyordu. Yeni tesisimizde kurulan mekanizma, kayısının her yerini eşit oranda kükürtleyecek. Kükürdü kontrollü hale getirdiğimizde, hem iç piyasada hem de dış piyasada kükürtle ilgili sorunumuzun kalmayacağını düşünüyorum."

Battalgazi ilçesinde Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bulunduğu araziye Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 4,9 milyon lira maliyetle model kayısı fabrikası kurulacağına işaret eden Çalık, "Model kayısı fabrikamızın kurulacağı arazide incelemelerde bulunduk. 2021 yılı Ağustos ayında hizmete girecek model fabrika, kayısı işletmelerine tanıtılarak, yaygınlaştırılacak ve kayısı üretiminde kalite ve standart problemleri giderilecek." ifadelerini kullandı.

Çalık'a, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya da eşlik etti.