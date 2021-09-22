AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, meslek odalarına ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin artarak devam ettiğini belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Malatya Eczacılar Odası ve Vergi Dairesini ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Çalık, Türkiye'de esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalık, Türkiye Halk Bankası aracılığıyla esnafa verilen destek ve kredilerin çok önemli olduğunu ifade ederek, destekler hakkında bilgi verdi.

Kredilerin üst limitlerini yukarıya çektiklerini aktaran Çalık, "Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş olduğumuz destek 83 milyar lirayı aşmış vaziyette. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi. Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi." ifadelerini kullandı.

Çalık, Malatya esnafına 24 Ocak depremi ve pandemi döneminde ciddi desteklerin verildiğini belirtti.