AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan Arslantepe Höyüğü değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla Malatya'nın bilinirliğinin, prestijinin tüm dünyada artacağını ve kenttin turizm gelirinde artış yaşanacağını belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren 19. eser olan Arslantepe Höyüğü'nün Malatya'da var olan diğer değerlerin tanıtımı için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Arslantepe ile ilgili bilgi de veren Çalık, Malatya'nın bilinirliğinin, prestijinin tüm dünyada artacağını ve kenttin turizm gelirinde artış yaşanacağını belirterek, "Bölgede esnaf sayısı artacak. Malatya'nın bu bölgede geleneksel ürünleri, yemekleri, tekstili her birinin ayrı ayrı satış noktaları olacak. Arslantepe'yi dünyanın farklı yerlerinden görmeye gelen turistler, Orduzu'nun merkezine de gelerek, buralardan alışverişlerini yapacaklar, Orduzulu hemşehrilerimizin, Battalgazi'nin, Malatya'nın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Çalık, öte yandan Orduzu Gelinciktepe bölgesinde üç etap halinde toplamda 1527 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, burasının yaklaşık 7 bin nüfusun yaşayacağı bir yerleşim yeri olacağını kaydetti.