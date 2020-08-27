AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan, FKA'ya ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Fırat Kalkınma Ajansını (FKA) ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'yu ziyaret ederek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, FKA'nın son 10 yılda bölgede toplam 770 adet projeye, Malatya'da ise 299 adet projeye, hibe desteği sağladığını belirtti.

"Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesine", FKA'nın destek verdiğine değinen Çalık, "Toplam bütçesi 8 milyon 250 bin lira olan bu projeye 6 milyon 250 bin lira FKA destek sundu. Bu proje kapsamında günlük 24 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin, mekaniksel ve elektriksel ekipmanlar ile desteklenerek, günlük 40 bin metreküp kapasitesine çıkarılması amaçlanmaktadır. 14 Eylül'de ihalesi yapılacak proje, 2021 yılının Ağustos ayında tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya da hazır bulundu.

Çalık daha sonra partisinin kadın kolları başkanlığını ziyaret etti.