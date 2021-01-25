AK Parti Malatya Milletvekili Çalık'tan Hasip Kaplan'a tepki - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak" paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık beraberindeki partililerle birlikte Arguvan ilçesinde esnafları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi'nin yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Çalık, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik twitter hesabından, "Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak" paylaşımına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"20 yıldır sizin gördüğünüz halüsinasyonu görenler çok oldu, jübile yapmak isteyenler çok oldu. O jübileyi daha önce düşünenler sonra kaçacak yer bulamadılar. Sizler anaların yüreğini yakanlarla, gözyaşı döktürenlerle ve evlere ocaklara ateş düşürenlerle hareket etmeye, siyasi uzantısı olmaya devam edin. Bizler milletimizle ve kahraman ordumuzla birlikte o tehditlerinize, militanlarınıza gereken cevabı vermeye devam edeceğiz."

Sırtlarını Allah'a ve millete yasladıklarını dile getiren Çalık, "Gücümüzü vesayet güçlerinin veya dışarının desteğinden değil, milletimizden, esnafımızdan, çiftçimizden, gençlerimizden, analarımızdan, babalarımızdan alıyoruz. Sırtını emperyalistlere, terör örgütlerine dayayanlar Cumhurbaşkanımızın halkımızla arasındaki gönül bağının derinliğini anlayamazlar." ifadelerini kullandı.