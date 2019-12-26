AK Parti Malatya Milletvekili Çalık:

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımı yapmaya başlayacağını bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı kadın girişimcilere plaket törenine katıldı.

Törende konuşan Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, lisanslı depoculuk tesisleri tamamlandığı andan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı yapmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çalık, Malatya'da bulunan çiftçilerden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı almalarının talebi geldiğini aktararak, "Malatyamıza hayırlı olsun. Gençlerimize kadınlarımıza başta olmak üzere Malatyamızın ve ülkemizin üretimine katkı sunan tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.