AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, TMO'nun kayısı alımı yapacağını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımına 21 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Çalık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edildiğine dair açıklamasını hatırlattı.

Çiftçilerin TMO'nun alımını beklediğini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli TMO'nun kayısı alımına pazartesi günü başlayacağını ifade etti. Malatya'mıza, Malatya çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Malatya Ticaret Borsamızın Lisanslı Depoculuk ruhsatı da çıktı. TMO tarafından alımının pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilmesi çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayacak. Değerli hemşerilerimin beklediği, bizlerin de uzun süredir girişimlerde bulunduğumuz bu hususun neticelenmiş olması mutluluk verici. Bu alımların çiftçilerimize ve Malatya'ya büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."