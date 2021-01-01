AK Parti Malatya Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, polis ve sağlıkçıların yeni yılını kutladı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, güvenlik güçleriyle sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci yeni yıla görevleri başında giren Malatya- Elazığ kara uygulama noktasındaki polis memurlarını ziyaret etti.

Polislere tatlı ikram eden Çalık ve Güder, daha sonra 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

112 Acil Komuta Merkezi ziyaretinde Çalık ile Güder'e Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da eşlik etti.

Çağrı merkezinden Çalık, Güder ve Çınar, 112 Acil Servis ekiplerine anons yaparak görevi başında bulunan tüm 112 Acil Servis ekiplerine kolaylıklar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, deprem ve pandemi süreci dahil olmak üzere emniyet güçlerinin inanılmaz bir fedakarlık yaptığını hatırlattı.

Sadece güvenliği ve asayişi sağlama adına değil, Vefa gruplarıyla yapmış oldukları özel çalışmalarda kolluk kuvvetlerinin yüreklerini ortaya koyduğuna işaret eden Çalık, "Depremde, pandemide çalıştınız, güvenliğimiz ve asayişimiz için ayrı çalışıyorsunuz, terörle mücadelede ayrı çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılını yaşadığımız kötü hatıralarla birlikte geride bırakırız ve 2021 yılında sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, kardeşlik ve barışın tüm dünyayı sardığı bir dünyayı bize rabbim nasip eder." ifadelerini kullandı.

Güder ise yeni yılın insanlığa sağlık, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek şunları kaydetti:

"2021 yılına görevi başında giren ve ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunduk, yeni yıllarını kutladık. İyi ki varsınız. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bundan sonraki süreçte de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin."

Çalık ve Güder daha sonra Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine giderek yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Çalık ve Güder, yeni yıl bebekleri için Battalgazi Belediyesinin hazırladığı "hoş geldin bebek" hediye paketlerini bebeklerin ailelerine verdi.