Son Dakika Haberleri: AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Ziyaretlerde Bulundu

53 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yerel seçim çalışmaları kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yerel seçim çalışmaları kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Pütürge ilçesine vatandaşlara bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, AK Parti'nin bir dava ve sevda olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"AK davanın AK sevdalıları, suyu sert, insanı mert Pütürge'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutan Pütürge'de bu seçimde rekor kıracağız. Pütürge oy rekoru kırsın, bize de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" Pütürge'ye getirmek nasip olsun. Malatya'da bu seçimde bütün ilçeler rekor kırmak için yarışacak."

AK Parti'den aday adayı olan ancak aday gösterilmediği halde partiye destek vermeyi sürdürenlere teşekkür eden Çalık, "Bu davadan vazgeçmeden, dimdik duran bütün kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mevkiler, bu makamların hepsi gelip geçicidir." ifadelerini kulandı.

Daha sonra Malatya kent merkezinde Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki bir taksi durağını ziyaret eden Çalık, taksici esnafıyla sohbet etti.

Taksici esnafına hükumetin destek verdiğini anımsatan Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri çok seviyor, Türkiye'de ilk defa esnaf kesimi içinde şoför esnafına ÖTV'siz araç alınması fırsatı tanındı. Bu destek ve teşvikle araçlarını yenileyen taksici esnafımız, daha kaliteli ve konforlu hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çalık, AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Teşkilatı tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletişmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına da katılarak, konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Öznur Çalık, Milletvekili, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme

Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı 10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 21:54:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Ziyaretlerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]