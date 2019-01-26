AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, yerel seçim çalışmaları kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Pütürge
ilçesine vatandaşlara bir araya geldi.
Burada konuşan Çalık, AK Parti'nin bir dava ve sevda olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:
"AK davanın AK sevdalıları, suyu sert, insanı mert Pütürge'de, Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanında saf tutan Pütürge'de bu seçimde rekor kıracağız. Pütürge oy rekoru kırsın, bize de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
" Pütürge'ye getirmek nasip olsun. Malatya'da bu seçimde bütün ilçeler rekor kırmak için yarışacak."
AK Parti'den aday adayı olan ancak aday gösterilmediği halde partiye destek vermeyi sürdürenlere teşekkür eden Çalık, "Bu davadan vazgeçmeden, dimdik duran bütün kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mevkiler, bu makamların hepsi gelip geçicidir." ifadelerini kulandı.
Daha sonra Malatya kent merkezinde Mehmet Buyruk
Caddesi'ndeki bir taksi durağını ziyaret eden Çalık, taksici esnafıyla sohbet etti.
Taksici esnafına hükumetin destek verdiğini anımsatan Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan sizleri çok seviyor, Türkiye
'de ilk defa esnaf kesimi içinde şoför esnafına ÖTV'siz araç alınması fırsatı tanındı. Bu destek ve teşvikle araçlarını yenileyen taksici esnafımız, daha kaliteli ve konforlu hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Çalık, AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Teşkilatı tarafından Şehit Ömer Halis Demir
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletişmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına da katılarak, konuşma yaptı.