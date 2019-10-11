AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Barış Pınarı Harekatı Değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Barış Pınarı Harekatını değerlendirerek, "Kimse siyasi menfaatleri için söylem geliştirmesin" ifadesini kullanıp, Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi bu harekatta da yerli ve milli savunma sanayi imkanlarıyla hareket ettiğini bildirdi.



Türkiye'nin sınırında bir terör devleti kurmakla tehdit edildiğini yaptığı açıklama ile söyleyen Kahtalı, "Ülkemiz, uluslararası hukuktan doğan meşru hakları çerçevesinde öncelikle kendi güvenliğini sağlamak, bölgeyi DEAŞ, PKK, YPG ve PYD gibi unsurlardan temizlemek ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak amacıyla sınır ötesi operasyon gerçekleştirilmektedir." dedi.



Suriye'de yaşanan kaos ve iç karışıklığın yansımaları tüm dünyaya sirayet ettiğini ancak gerekli duruşun gösterilmediğini söyleyen Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısında yapmış olduğu açıklamada artık kendi göbeğimizi kendimiz keseriz sözü ile ülkemizin geldiği noktayı göstermektedir." ifadelerini kullandı.



Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi bu harekatta da yerli ve milli savunma sanayi imkanlarıyla hareket ettiğini söyleyen Kahtalı yerli ve milli savunmanın önemine değindi.



Açıklamasının sonunda "Bugün artık birlik ve beraberlik günü kimse siyasi menfaatleri için söylem geliştirmesin" şeklinde ifadeler kullanan Kahtalı, "Cenab-ı Allah, her daim Mehmetçiğimizi kazadan ve musibetlerden korusun. Şanlı ordumuzu bu harekatta da muzaffer kılsın, inşallah" şeklinde dua etti. - MALATYA