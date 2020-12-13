AK Partili Kahtalı: "Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik" - Son Dakika

AK Partili Kahtalı: "Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik"

13.12.2020 15:15
AK Partili Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2020 yılında bugüne kadar Malatya'da yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdiklerini bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2020 yılında bugüne kadar Malatya'da yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdiklerini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Hakan Kahtalı, 2020 yılı içerisinde Malatya'ya yapılan yatırımlar ve üretimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son 18 yılda Malatya'ya yapılan tarımsal yatırımlarla ilgili bilgi veren Kahtalı, şunları kaydetti:

"Malatya'mız için, son 18 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 6,5 milyar lira tarımsal destek ve yatırım yaptık. Malatyalı çiftçilerimize, 2002 yılında 23,5 milyon lira tarımsal destek verilmiş iken 2019 yılında bu desteği yaklaşık 4,8 kat artışla 112,7 milyon liraya çıkardık. 2020 yılında ise bugüne kadar yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik. Hükümetlerimiz döneminde Malatya'ya toplam 3,2 milyar lira tarımsal hibe desteği sağladık. Genç çiftçi projemiz kapsamında, 604 projeye tam 18,1 milyon lira ve Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 44,4 milyon lira hibe desteği verdik. Bütün bu destekler, çiftçilerimizin emeğiyle birleşince de, hemşehrilerimizin tarımsal hasılası 4 kat artarak 1,8 milyar liraya yükseldi."

Kahtalı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısıda devreye girmesi ve açıkladığı alım fiyatlarının, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticiler olmak üzere pek çok kesimi memnun ettiğini ve ihracata ciddi katkı sunacağını ifade etti.

TMO'nun kayısıda taban fiyatı belirlemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Kahtalı, "2019 yılında başlayan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu yatırımını, 2020 yılında hayata geçirdik. Kuru kayısı da lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi ile ürünün emanete bırakılıp depolarda bunun karşılığında üreticinin finansman problemini çözecek bir altyapı oluşturduk. Bununla birlikte taban fiyat oluşturularak, ürünün devletimiz tarafından piyasadaki arz fazlasını depolara çekme imkanı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürüne müdahale alımları yapması ile ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Kahtalı: Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik

Hakan Kahtalı, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Kahtalı: 'Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 3. oyuncu oldu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı
Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı         
16:32
Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi         
15:45
Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü         
15:31
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı         
13:29
Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti         
13:20
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 16:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Kahtalı: "Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei