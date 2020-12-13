AK Partili Kahtalı: "Yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik" - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2020 yılında bugüne kadar Malatya'da yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdiklerini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Hakan Kahtalı, 2020 yılı içerisinde Malatya'ya yapılan yatırımlar ve üretimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son 18 yılda Malatya'ya yapılan tarımsal yatırımlarla ilgili bilgi veren Kahtalı, şunları kaydetti:

"Malatya'mız için, son 18 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 6,5 milyar lira tarımsal destek ve yatırım yaptık. Malatyalı çiftçilerimize, 2002 yılında 23,5 milyon lira tarımsal destek verilmiş iken 2019 yılında bu desteği yaklaşık 4,8 kat artışla 112,7 milyon liraya çıkardık. 2020 yılında ise bugüne kadar yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik. Hükümetlerimiz döneminde Malatya'ya toplam 3,2 milyar lira tarımsal hibe desteği sağladık. Genç çiftçi projemiz kapsamında, 604 projeye tam 18,1 milyon lira ve Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 44,4 milyon lira hibe desteği verdik. Bütün bu destekler, çiftçilerimizin emeğiyle birleşince de, hemşehrilerimizin tarımsal hasılası 4 kat artarak 1,8 milyar liraya yükseldi."

Kahtalı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısıda devreye girmesi ve açıkladığı alım fiyatlarının, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticiler olmak üzere pek çok kesimi memnun ettiğini ve ihracata ciddi katkı sunacağını ifade etti.

TMO'nun kayısıda taban fiyatı belirlemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Kahtalı, "2019 yılında başlayan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu yatırımını, 2020 yılında hayata geçirdik. Kuru kayısı da lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi ile ürünün emanete bırakılıp depolarda bunun karşılığında üreticinin finansman problemini çözecek bir altyapı oluşturduk. Bununla birlikte taban fiyat oluşturularak, ürünün devletimiz tarafından piyasadaki arz fazlasını depolara çekme imkanı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürüne müdahale alımları yapması ile ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.