AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kilit ve parke taşı tesislerini inceledi - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Pütürge ilçesindeki kilit parke taşı tesislerinde incelemelerde bulundu.

Hakan Kahtalı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, Pütürge Belediyesi tarafından yapılan kilit parke tesislerini gezdi.

Kahtalı, entegre bir tesisi incelediklerini ve tesisin bölgenin kilit taşı ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinin tamamına hitap edecek ve dışarıya da ürün satabilecek durumda. Hem kilit hem kum çakıl üretiyor. Kilit taşında çalışan kişi sayısı 85 olduğunu Pütürge Belediye Başkanımız ifade etti, bu önemli bir rakam." ifadelerini kullandı.

Kahtalı daha sonra beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile Nohutlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.