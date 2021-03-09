AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı: "18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yaptık" - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı: "18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yaptık"

09.03.2021 18:12
AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yapıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemiz sağlık alanında çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye genelinde bir milyon 100 bin sağlık çalışanı var" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde en ön saflarda mücadele ettiklerini kaydederek, pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Bingöl, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını ifade ederek, bu noktada sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık gösterdiklerini aktardı.

"Pandemi döneminde 503 milyar destek verdik"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise dünyanın pandemi sürecinden geçtiğini ifade ederek, bu süreçte sağlık çalışanlarının görev tanımları dışında da önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde önemli bir görev yürüttüklerini kaydeden Kahtalı, "Maske, mesafe ve temizlik dönemde sağlık çalışanlarımız hastalığa yakalanmış insanlara temas ederek, onlara şifa dağıtmak için gayret gösterdiler. Gerçekten büyük bir özveride bulundular, asla hakları ödemez. Bu anlamda bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

Milletvekili Kahtalı, AK Parti iktidarında sağlıkta büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını kaydederek, "AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemiz sağlık alanında çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye genelinde bir milyon 100 bin sağlık çalışanı var. Bu çok önemli bir rakam, sağlığa yapmış olduğumuz yatırımı gösteriyor" diye konuştu.

Malatya'nın da sağlık yatırımlarında çok önemli bir pay aldığını dile getiren Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yıllık iktidarımız döneminde bir milyar 164 milyonluk sağlık yatırımını Malatya'mıza kazandırdık. Şuanda Türkiye'de sağlık konusunda Malatya'mız ciddi yatırımlar almış oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesini, Kadın Doğum Hastanesini, Ağız ve Diş Hastanesini, Onkoloji Hastanesini Malatya'mıza kazandırdık. Şimdi de Battalgazi bölgesinde eski devlet hastanesinin yerine 300 yataklı modern bir hastane 3-4 ay içerisinde Malatyalı hemşerilerimize hizmet verecek. Eski Malatya'da belediyeye ait 5 dönümlük alanın Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleşti. Eski Malatya'mızda da çok güzel modern bir hastaneyi kazandıracağız."

Kahtalı, Türkiye'nin korona virüs (Covid-19) ile mücadelede önemli adımlar attığını ifade ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede örnek gösterilen bir ülkeyiz. 18 yıllık AK Parti iktidarında sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmaların ve yatırımların faydalarını ve katkılarını en güzel şekilde gördük. Malatya'da insanlarımız biraz rahat davranmaya başladı. Hastalığın artması tekrar sağlık çalışanlarının fedakarlık yapması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımız çok büyük sıkıntı yaşadı. Esnafımız yaşadıkları sıkıntılara çare olabilmek için, hükümet olarak esnafımıza ciddi destekler sağladık. Kredi, faizsiz kredi, hibe, kira desteğinde bulunduk. Kısa çalışma ödeneğini çıkarttık. Hükümet olarak işten çıkarmayı yasakladık. Bunun karşılığında da kısa çalışma ödeneğini sağladık. Pandemi döneminde 503 milyar destek verdik" dedi. - MALATYA

AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı: 18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yaptık
AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı: 18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yaptık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili Kahtalı: '18 yılda sağlıkta önemli yatırımlar yaptık' - Son Dakika


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