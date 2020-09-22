AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliğinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlere siyasi yaşamını anlatan Çalık, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana yaptığı yatırımlara işaret etti.

Çalık, şunları kaydetti:

"Dünümüzü bilemezsek, bugünümüzü göremeyiz, yarınımızı da inşa edemeyiz. Geçmişimizden dersler almamız ve geleceğimizi de ona göre inşa etmemiz lazım. 2002 Türkiye'sinin fotoğrafını hepiniz dinliyorsunuz. Sağlığı, eğitimi yolları, havaalanlarını, teknolojiyi internetten görüyorsunuz. Biz, Türkiye'nin bu gelişimini canlı yaşadık. Bu gelişim esnasında eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar her alanda çok önemli yatırımlar yaptık. Çok iş yaptık."