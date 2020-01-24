AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, kent merkezinde Kasap Pazarını ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Pazardaki iş yerlerini dolaşan Çalık, esnafla konuştu. Pazarda vatandaşlarla da konuşan Çalık, sorun ve istekleri dinledi.

Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Çalık'a bir esnaf, kayısıdan oluşan kolye hediye etti.