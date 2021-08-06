AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, patlayan su kanalındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kozluk mevkiinde patlayan su kanalında yapılan çalışmaları inceledi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gündüzbey Mahallesi Kozluk mevkisinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patladığı alanda Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurum müdürleri, teknik personeller ve muhtarlar ile birlikte Çalık incelemede bulundu.

Çalık, Kurban Bayramı'nın 4. gününde Kozluk'ta kanalın patlaması neticesinde bahçelerin sele maruz kalmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığını hatırlatan Çalık, "Selden zarar gören vatandaşlarımızın evlerini ve bahçelerini ziyaret ettik. Alanı da gezerek çalışmaları yerinde inceledik. Özellikle vatandaşlarımızın bahçelerini sulamaları için su talepleri vardı. DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmelerle sulama birliği hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sel felaketinin ardından bir de susuzluktan dolayı ürünlerinin, mahsullerinin zarar görmemesi için bir çalışma yürütüldü. Kozluk'taki hemşehrilerimize su ulaştırıldı. Kısa vadede vatandaşlarımızın suya erişimi konusu sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Patlayan duvarın yerine yenisinin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Çalık, DSİ'nin beton perde duvarı ikmal ettiğini bildirdi.

Çalık daha sonra Konak Mahallesi'ndeki Halk Eğitim kurslarının açılışına katıldı.