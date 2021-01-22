AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan kursiyerlere sertifika - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nce düzenlenen Sürü Yönetimi Elamanı (çobanlık) Kursunu tamamlayanlara sertifika verdi.

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çalık, kentte küçükbaş havyan yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sunmasından dolayı Birlik Başkanı İhsan Akın'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Akın'ın birlik olarak birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini ve Sürü Yönetimi Elamanı kursunun 7'ncisini düzenlediğini belirtti.

Çalık, "104 saatlik eğitim alıp, kursu tamamlayıp sürü yöneticisi olarak 'Çobanlık yapmaya ben de varım.' diyen bütün kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Akın ise amaçlarının, teknik personel aracılığıyla yetiştiricilere teorik ve uygulamalı eğitim vermek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her zaman yetiştiricimizin, üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan AK Parti Milletvekilimiz Çalık'a emeklerinden dolayı ilimiz ve platform adına teşekkür ederiz."

Çalık ve Akın başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verdi.