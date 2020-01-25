Ak parti malatya milletvekili öznur çalık ve malatya'dan yetkililer deprem hakkında açıklamalarda... - Son Dakika

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Ak parti malatya milletvekili öznur çalık ve malatya'dan yetkililer deprem hakkında açıklamalarda...
6 saat önce
Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya'dan yetkililer deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
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