Ak parti malatya milletvekili öznur çalık ve malatya'dan yetkililer deprem hakkında açıklamalarda... - Son Dakika

Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya'dan yetkililer deprem hakkında açıklamalarda bulundu

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Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi