Son Dakika Haberleri: AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret etti

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.


AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kayadibi, Mezra, Develi ve Levent mahallelerini ziyaret etti. Beraberinde Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, parti yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile birlikte ilçede mahalleri ziyaret eden Tüfenkci, mahallerde gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Tüfenkci, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Hem sahada hem masada kazandık. Bütün manipülasyonlara rağmen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki saldırıları da boşa çıkaran bir Türkiye var. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iyi yönetilen bir Türkiye var. Amerika Birleşik Devletleri sözünde durursa amacımıza ulaşmış olacağız. Amacımız terör örgütlerin o bölgeden gitmesi silahların bırakılmasıdır" dedi.


"Türkiye'nin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız etrafında birleşmesiyle her türlü sorunun üstesinden geliriz" diyen Tüfenkci, "Bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken bir yandan iş ve AŞ sağlama çabasındayız. Birileri AK Parti'de karşılık olsun, ekonomi kötüye gitsin diye beklerken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü sorunların üstesinden geleceğiz. Bölgede kendi güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz. Silah yaptırımı yapanlar şunu bilsin ki zaten savunma sanayisinde yerli silahlarını yapan bir Türkiye var. Bir yandan da milletimizin refah düzeyini arttırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Yapılan yerel hizmetler hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ kanalıyla yapacağı hayvanları sulama projesi konusunda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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