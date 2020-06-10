AK Parti Malatya Milletvekilleri, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekilleri, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti 27. Dönem Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na yeni, görevinden dolayı tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

AK Parti 27. Dönem Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na yeni, görevinden dolayı tebrik ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yer alan kulübün başkanlık görevini üstlenen Katipoğlu'nu ziyaret eden milletvekilleri Çakır ve Kahtalı'nın hayırlı olsun dileklerini ilettikleri belirtildi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini anlatan Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekillerimiz Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı benim ağabeylerim. Buraya gelerek bizleri onurlandırdılar. Malatya'da o dönemde belediye başkanlığı görevini yürüten Sayın Ahmet Çakır başkanımla 2 yıl boyunca çok güzel bir çalışmamız oldu. Yeni Malatyaspor'un şimdi Süper Lig'de olmasının birinci etkeni Sayın Milletvekilim Ahmet Çakır Bey'dir. Bu konuda hiç kimsenin zerre kadar kuşkusu olmasın. O zorlu dönemde, öylesine zor bir görevi üstlenmek, tabiri caizse hiçbir babayiğidin karı değildi. Keza o dönem Sayın Milletvekilim Hakan Kahtalı da Malatya İl Başkanı'ydı. Bizlere sağ olsunlar her türlü destekte bulundular. Yeni Malatyaspor şimdi Süper Lig'deyse bunda en büyük pay sahipleri Sayın Ahmet Çakır ve Sayın Hakan Kahtalı'nındır. Bundan sonra Osmanlıspor için gecemizi gündüzümüze katıp başarıdan başarıya koşacağız inşallah."

AK Parti Milletvekili Çakır ise, Osmanlıspor'un Katipoğlu'yla iyi yerlere geleceğine inandığını aktararak, "Futbol uzun soluklu, sabır ve emek gerektiren, sadece sonuca bakarak değil bunun birçok boyutunda temelinin olması gerekiyor. İşte bu temelleri oluşturan bir isim Mehmet Emin Katipoğlu... Allah utandırmasın. Bizler de başarısını destekleyeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Kahtalı da Katipoğlu'nun Yeni Malatyaspor Kulübüne verdiği desteği hatırlatarak, "Kıymetli Başkanımız daha önce zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'u 2. Lig'e çıkarmaya vesile oldu. Daha önce yapmış olduğu çalışmaları ve başarıları, şimdi de Osmanlıspor'da tekrarlamayı Allah nasip eder ve başarılara imza atar." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette kulüp başkanı Katipoğlu'nun, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'ya, arkasında isimlerinin yazılı olduğu ve Malatya'nın plaka numarasının yer aldığı Osmanlıspor forması hediye ettiği kaydedildi.

Osmanlıspor, Ahmet Çakır, AK Parti, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor AK Parti Malatya Milletvekilleri, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor
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